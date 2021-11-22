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Политика22 ноября 2021 11:35

Политолог назвал возможные темы онлайн-встречи Путина и Байдена

Эксперт считает, что среди возможных тем могут стоять вопросы стратегической стабильности, ядерной и кибербезопасности, а также климата
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Политолог предположил, что Путин и Байден на онлайн-встрече проведут сверку результатов Женевских договоренностей

Политолог предположил, что Путин и Байден на онлайн-встрече проведут сверку результатов Женевских договоренностей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политолог Эдуард Лозанский в беседе с изданием Lenta.ru предположил, что в ходе предстоящей онлайн-встречи президенты России и США проведут сверку результатов по достигнутым на июньской встрече в Женеве договоренностям.

Эксперт считает, что среди возможных тем могут стоять вопросы стратегической стабильности, ядерной и кибербезопасности, а также климата.

"Администрация Белого Дома афишировать позитив не спешила, и это связано с ястребиными настроениями в Конгрессе, где любой намек на улучшение отношений с Россией рассматривается как предательство интересов США", - добавил он.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до Нового года. По его словам, конкретные сроки встречи пока не утверждены, передает RT.

Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Он считает, что Вашингтон выставляет Москве ряд претензий, передают "Известия".