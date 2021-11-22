Жена парализованного боксера Дениса Бойцова объяснила, почему уехала от мужа в Москву Фото: instagram.com/twinsdjoly/

Жена парализованного боксера Дениса Бойцова объяснила, почему оставила мужа дома у родителей в Орле, а сама уехала жить в Москву. Девушка призывает не упрекать ее, так как нужно зарабатывать деньги не только на жизнь для себя и дочки, но и на лечение мужа.

Денису Бойцову пророчили карьеру чемпиону мира в супертяжелом весе. Из 130 боев он смог выйти победителем из 115-ти.

«Русского Тайсона» пытались заполучить крупнейшие промоутерские компании. В итоге он подписал бумаги с немецкой Universum. В Германии с ним и произошла беда.

В мае 2015 года боксера несколько раз ударили арматурой по голове и оставили умирать на улице. Он выжил, но потерял способность ходить и говорить. Тогда полицейские не смогли найти преступников.

Шесть лет Денис провел в немецких клиниках, только в сентябре 2021 года родители перевезли его на родину, в Орел. Теперь за ним ухаживают самые близкие: мама, папа, брат и сестра. А вот жена Ольга и дочка давно переехали жить в Москву.

Ольга Бойцова сейчас живет в Москве и развивает свой бизнес. Фото: instagram.com/twinsdjoly/

- Посмотрите на страницы Ольги Бойцовой в соцсети. Там свежие фотографии, на которых она позирует на «красных дорожках», отдыхает в Дубае в компании подруг и мужчин, среди которых нет ее мужа, лежащего в родительском доме в тяжелом положении, – говорит руководитель Фонда поддержки творческих людей с ограниченными возможностями «Я такой же, как все» Роман Кириллов.

Ольга отреагировала на эти обвинения. Она рассказала, что вынуждена теперь сама заботиться о деньгах и иного выхода у нее не было.

- Мы познакомились в 18 лет. Полюбили друг друга с первого взгляда и очень быстро поженились. В 2005 году Денис подписывал контракт с немецким клубом, он сам настоял на том, чтобы я уже в статусе официальной супруги переехала вместе с ним, – рассказала Ольга Бойцова.

В тот день, когда случилась трагедия, она готовилась стать мамой. Дочка Анжелина родилась через 3 месяца после несчастья.

- Решение, что Денис будет жить в родительском доме, принадлежит его родителям. Я на это повлиять не могу. Ну, а я в настоящий момент действительно строю свою жизнь в Москве, живу с дочерью. Вместе с моей родной сестрой мы развиваем бизнес. Ведь мне надо на что-то жить и растить ребенка, так как на Дениса я, по понятным причинам, рассчитывать не могу, он не в состоянии даже сам держать ложку, сказала Ольга сайту mk.ru.

Представитель Ольги Бойцовой юрист Анна Фролова призвала «сочувствующих» не осуждать девушку, так как подобной трагедии «не пожелаешь даже врагу – судьба всех членов семьи оказалась сломана».

Она отметила, что своими командировками, в том числе и в Дубай, Ольга пытается заработать денег.

- И для себя, и для дочери, и для мужа – так как Денису необходимы дорогостоящие лекарства, специальное питание, лечение, которое растянется на многие годы, и так далее. И если руководитель благотворительного Фонда действенно готов помочь, а не морализаторствовать, Ольга готова обсудить с ним вопрос и степень его помощи, - заключила Анна Фролова.

Она, так же как и жена боксера, не стали отвечать действительно ли сейчас готовятся документы на развод с тяжелобольным мужем.