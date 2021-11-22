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Экономика22 ноября 2021 12:43

В Минсельхозе заявили, что кондитеры работают в условиях значительного роста издержек

Ранее стало известно, что российские ритейлеры получили от производителей кондитерской продукции письма о грядущем подорожании
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В Минсельхозе заявили, что кондитеры работают в условиях значительного роста издержек

В Минсельхозе заявили, что кондитеры работают в условиях значительного роста издержек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе Минсельхоза рассказали, что российские производители кондитерской продукции работают в условиях значительного роста издержек.

"Это связано с удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости. При этом производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, в том числе оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность", - заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что повышение цен затронет только отдельные предприятия.

Напомним, российские ритейлеры получили от производителей кондитерской продукции письма о грядущем подорожании продукции на 5-20%. Производители ссылаются на увеличение цен на ингредиенты и упаковку, передают "Известия".

Ранее компания Mars предупреждала об ограничении поставок батончиков Bounty в Россию. Проблемы могли быть связаны с нехваткой кокосовой стружки и большим спросом на продукцию, рассказывает Life.ru.