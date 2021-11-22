Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с 6 октября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 22 ноября 2021 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Европейская валюта подорожала до 84 рублей, что произошло впервые с 6 октября 2021 года.

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 15:16 по московскому времени евро прибавил в цене 1,2% к закрытию предыдущей сессии, и стоимость европейской валюты составила 84,0075 рубля. В последний раз курс евро находился на отметке выше 84 рубля в начале октября текущего года.

Курс доллара также прибавил в цене. Американская валюта прибавила 1,42 и поднялась до отметки 74,49 рубля. Курс доллара вырос выше 74 рублей впервые с 27 августа 2021 года.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали курс доллара до конца 2021 года, отметив, что в ноябре рубль начнет терять свои стабильные позиции