В Госдуму внесли законопроект, предполагающий ограничение ставок по микрозаймам

Авторы законопроекта считают, что его принятие "будет способствовать снижению закредитованности населения Российской Федерации" Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которые предусматривает снижение максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.

Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов. Они считают, что принятие документа не только снизит закредитованность населения страны, но и усовершенствует защиту прав потребителей финансовых услуг.

Отмечается, что если законопроект будет принят, максимальный размер процентной ставки по договору потребительского кредита или займа со сроком возврата не более одного года будет снижет с 1% до 0,8% в день. Это может позволить заемщикам сэкономить на кредитных платежах до 5 миллиардов рублей в год, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, названы основные причины, по которым люди обращаются в микрофинансовые организации.