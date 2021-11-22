Суд в Берлине постановил выдать российского диджея Дениса Казначеева в США

Денис Казначеев Фото: Instagram.com

В понедельник, 22 ноября, Апелляционный суд Берлина постановил экстрадировать в США российского диджея и музыканта Дениса Казначеева, которого обвиняют в отмывании денежных средств.

«Настоящим решением объявляется, что экстрадиция является приемлемой с оговоркой, что выдача может быть произведена только при условии, что США без согласия Федеративной Республики Германии не выдвинут против обвиняемого иные обвинения в действиях…а условия содержания Казначеева под стражей не изменятся», - говорится решение суда, которое приводит ТАСС .

Согласно данным американских правоохранителей, Денис Казначеев при помощи теневой сети Darknet, будучи участником российской кибермафии, в период с 2010 по 2020 год отмыл со своими пособниками свыше 1 миллиона долларов.

Российский диджей был арестован в Германии по запросу США в мае прошлого года. Вашингтон потребовал немедленной экстрадиции задержанного. После этого на странице музыканта в Facebook появилась петиция о том, что Казначеев невиновен, а его личность была украдена и использована мошенниками.