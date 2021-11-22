СВР считает, что провокационная политика США и ЕС укрепляет у Украины чувство вседозволенности Фото: REUTERS

Провокационная политика США и Европейского союза укрепляет у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности. Такое заявление сделала Служба внешней разведки России (СВР).

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности», -говорится в заявление.

Отмечается, что подобное было в Грузии перед августом 2008 года, когда действующий в то время президент республики Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и «пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии». «Ему это дорого обошлось», - подчеркнули в пресс-бюро.

В СВР также заявили, что Госдеп США распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на российской территории сил для вторжения на Украину.

«Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России», - заявили в пресс-бюро службы, где отметили скорость, с которой «ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды».