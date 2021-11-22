Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности вакцины от COVID-19 для детей

В третьей фазе клинических испытаний прияли участие более 2,2 тысячи детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса имеет стопроцентную эффективность для детей 12-15 лет. Согласно пресс-релизу компаний, вывод был сделан на основании анализа данных более 2,2 тысячи детей, которые приняли участие в испытании вакцины.

Отмечается, что в ходе испытаний из 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом все были зарегистрированы в группе детей, которым ввели препарат-пустышку - плацебо. В компаниях считают, что это подтверждает 100% эффективность вакцины Pfizer-BioNTech.

В компаниях обещают предоставить результаты исследований регуляторам в США и других странах в ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, делегация Израиля под руководством министра туризма Йоэля Развозова прибыла в Москву, где провела переговоры с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Стороны заключили соглашение о создании совместной рабочей группы по вопросам эпидемиологии коронавируса.