Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Делегация Израиля под руководством министра туризма Йоэля Развозова прибыла в Москву, где провела переговоры с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Стороны заключили соглашение о создании совместной рабочей группы по вопросам эпидемиологии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Учитывая большой объём накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договорённость о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, участники переговоров договорились о продолжении контактов. Один из вопросов на ближайшей повестке – восстановление авиасообщения между Россией и Израилем.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 15 ноября Израиль разрешил въезд в страну иностранных туристов, привитых вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Как уточняется в схеме въезда, допускаться будут иностранцы, "привитые двумя вакцинами "Спутник V" не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки", а также "вакцинированные бустерной дозой ["Спутника V"], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации".