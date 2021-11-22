Росгвардия отработала стрельбу с вертолета в Крыму

Бойцы спецназа Росгвардии в Крыму отработали навыки стрельбы из автомата Калашникова и ручного пулемета Калашникова с борта вертолета Ми-8. Фото: Предоставлено Росгвардией

Бойцы спецназа Росгвардии в Крыму отработали навыки стрельбы из автомата Калашникова и ручного пулемета Калашникова с борта вертолета Ми-8. Тренировка прошла над учебной базой ведомственного учебного центра в Евпатории.

- Спецназовцы поражали из летящего вертолета группу мишеней, расположенную на земле. Перед началом занятий с бойцами был проведен инструктаж по требованиям безопасности, - заявили в Росгвардии.

Отметим, что стрельба из вертолета требует от стрелка большой сосредоточенности и ответственности.

- Личный состав спецподразделений на регулярной основе оттачивает эти и подобные навыки огневой подготовки, - отметил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю полковник полиции Виталий Бахарев.