В Москве обсудят борьбу с аномальной жарой и ливнями

Жаркое лето 2021 года. Москвичи отдыхают в тени деревьев Парка Музеон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международные климатические диалоги пройдут в Москве 23 - 25 ноября. Представители федеральных и региональных властей, бизнеса, мировые и российские эксперты обсудят по итогам СОР26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) трансформацию экономик стран и городов, направленную на сдерживание роста глобальной температуры. На несколько дней Москва станет международной площадкой, объединяющей усилия всех заинтересованных сторон в выработке взаимовыгодных решений, направленных на снижение выбросов парниковых газов и адаптацию к климатическим изменениям.

«Изменения климата, такие как экстремальная жара, ливни, засухи, резкие суточные колебания температуры пагубно воздействуют на человека и окружающую среду, - сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - Особенно ощутимо это воздействие в городах, где температура обычно на несколько градусов выше, чем за их пределами. Это явление еще называют «городской остров тепла». Поэтому городам так необходимо адаптироваться к происходящему».

По его словам, с другой стороны именно города сильно влияют на климат. Выброс парниковых газов в них гораздо выше, чем за городом, а дорожные покрытия и здания удерживают и излучают тепло. Поэтому нужно выработать стратегию, при которой негативное влияние городов на окружающую среду будет снижено до минимально возможного. Среди мер, которые могут быть предприняты, эксперты называют программы по энергосбережению, более экономному расходу топлива и использованию низкоуглеродных его видов, переход на более экологичные технологии строительства и промышленного производства. Все это и многое другое будет обсуждаться в рамках международных климатических диалогов.

«Москва представит свои разработки по проекту Климатического плана, - отметил Кульбачевский. - Пока это первый комплексный проект плана среди российских регионов. Цель Москвы – достичь углеродной нейтральности к 2060 году – будет закреплена в этом документе. Конкретных действия и меры по обеспечению низкоуглеродной трансформации города охватывают все сферы - от энергетики и транспорта до градостроительного планирования, строительства жилых и административных зданий, автомобильных и железных дорог. Неизменной остается только одна задача, которая является нашим приоритетом на протяжении уже нескольких десятков лет – это сохранение естественной природы в черте города».

Программа Международных климатических диалогов - на сайте.

Онлайн-трансляция - на новой платформе правительства Москвы: climate-change.moscow (в разделе «Мероприятия»).