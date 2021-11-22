Умер Игорь Бугаев, бывший главред газеты "Московский комсомолец"

Игорь Бугаев. Фото:Виктор Великжанин/ТАСС

В возрасте 88 лет ушел из жизни бывший главный редактор газеты «Московский комсомолец» и экс- председатель комитета по культуре города Москвы Игорь Бугаев.

Как говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 22 ноября, на сайте издания «Московский комсомолец», предварительной причиной смерти бывшего главного редактора газеты стал инфаркт.

«Бывший главный редактор газеты "Московский комсомолец", заместитель председателя исполкома Моссовета, экс-председатель комитета по культуре города Москвы Игорь Бугаев скончался в Москве…Игорь Борисович умер на 89 году жизни», - говорится в опубликованном сообщении.

Игорь Бугаев проработал в газете «Московский комсомолец» в период с 1958 по 1968 годы, а в период с 1987 по 2001 годы руководил комитетом по культуре города Москвы.