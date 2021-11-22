Павел Дуров получил французское гражданство

Павел Дуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в августе ткущего года получил французское гражданство. Соответствующий указ опубликован на сайте правительственного вестника Франции (JORF).

Согласно документу от 23 августа 2021 года, Дуров оказался в числе лиц, приобретающих права гражданства Франции. В списке указаны его имя, дата и место рождения. Сам предприниматель появившуюся информацию пока никак не комментировал.

Как известно, помимо российского гражданства у Дурова есть паспорт государства Сент-Китс и Невис, располагающегося на Карибских островах. Соответствующий документ позволяет ему свободно передвигаться по Европейскому союзу и Великобритании. В 2018 году появилась информация о том, что он стал британским подданным, однако позднее предприниматель опроверг это сообщение.

Напомним, Дуров покинул Россию после продажи акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее генерального директора компании.