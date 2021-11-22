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Политика22 ноября 2021 17:31

Путин обсудил с премьером Италии отказ Украины выполнять Минские соглашения

Российский лидер отметил, что Киев упорно отказывается от выполнения «нормандских договоренностей»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что провокационные шаги Украины по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», - говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, российский лидер отметил, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и «нормандских договоренностей».

Как писал сайт kp.ru, глава государства также обсудил с премьером Италии миграционный кризис на белорусско-польской границе и цены на энергоносители.

Напомним, ранее Путин заявил, что украинский кризис далек от завершения, отметив, что на словах Берлин и Париж не оспаривают важность Минских соглашений, однако на деле потакают курсу киевского руководства.