Путин заявил, что кризис на Украине далек от завершения

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис далек от завершения.

На словах Берлин и Париж не оспаривают важность Минских соглашений, отметил российский лидер.

- Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик, — сказал Путин.

Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками оружия на Украину, отметил президент РФ.

Напомним, в минувший понедельник, 15 ноября, российский лидер подписал указ об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также об оказание гуманитарной помощи этим регионам.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отмену квот назвали демаршем, заявив, что Москва нарушила Минские соглашения.

Позже полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что указ Путина о помощи Донбассу является ответом на действия Киева.