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Экономика22 ноября 2021 18:27

Российские банки за 10 месяцев увеличили прибыль до 2,1 трлн рублей, установив новый рекорд

Количество прибыльных банков за октябрь выросло до 248
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские банки за 10 месяцев увеличили прибыль до 2,1 трлн рублей, установив новый рекорд

Российские банки за 10 месяцев увеличили прибыль до 2,1 трлн рублей, установив новый рекорд

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банки России за прошедшие десять месяцев текущего года нарастили прибыль на 62% - до 2,1 трлн рублей по сравнению с 1,3 трлн рублей за аналогичный период прошлого года, и установили новый рекорд, досрочно побив максимум 2019 года. Об этом говорится в обзоре Центробанка РФ «О развитии банковского сектора».

Отмечается, что чистая прибыль сектора в октябре этого года составила 231 млрд рублей, что на 35,9% больше показателя предыдущего года (170 млрд рублей) и на 18% выше данных за сентябрь (196 млрд рублей). Как уточняется, рост прибыли в октябре 2021 года в основном объяснялся восстановлением резервов на фоне урегулирования проблемных активов банка непрофильных активов «Траст».

Центробанк РФ также сообщает, что количество прибыльных банков за октябрь 2021 года выросло с 244 до 248, однако по итогам десяти месяцев доля прибыльных банков в активах сектора снизилась - до 98% с 99%.