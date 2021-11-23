Петр Бирюков: более 90 км барьерных ограждений, поврежденных при ДТП, отремонтировали в Москве в этом году

Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году на дорогах столицы обновили более 90 километров барьерных ограждений, поврежденных из-за наезда машин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, - отметил заммэра. - Такие конструкции способствуют снижению степени тяжести последствий при дорожных авариях».

По его словам, чаще всего восстановлением барьеров занимались на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира. Специалисты проводят работы круглый год. Обычно все делают в кратчайшие сроки. На замену одного аварийного участка уходит от 1,5 до 2 часов в зависимости от его длины.

«В столице с ее высокой скоростью на дорогах используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час, - уточнил Пётр Бирюков. - Прежние справлялись с нагрузкой до 3,5 тонн».

ЦИФРА

За последние восемь лет в столице отремонтировали около 792 километров металлических ограждений, поврежденных в ДТП.