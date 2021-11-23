Польша готова обсуждать с Россией миграционный кризис на белорусской границе

Польша готова обсудить с Россией миграционный кризис на белорусской границе. Фото: REUTERS

Польские власти заявляют о готовности к обсуждению с Россией миграционного кризиса на польско-белорусской границе. В то же время отмечается, что с Белоруссией Польша намерена обсуждать лишь технические вопросы. Об этом сказал во вторник, 23 ноября, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая в эфире Польского радио.

Министр отметил, что вопросы отношения польско-белорусских отношений правительство Польши намерено обсуждать с белорусской оппозицией.

«Польша открыта к переговорам с РФ, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», - заявил министр.

С действующими белорусскими властями Польша намерена вести переговоры исключительно на техническом уровне, добавил Рау.

«По техническим вопросам мы открыты к переговорам с действующими белорусскими властями, но только на техническом уровне. Вопросы политического будущего Белоруссии нужно оставить тем, кому доверяет белорусское общество. Это важная цель польской политики».

Кризисная ситуация с мигрантами из ближневосточных стран на польско-белорусской границе обострилась в начале ноября, когда колонна из нескольких тысяч мигрантов направилась по территории Белоруссии к польской границе. 16 ноября мигранты предприняли самую крупную попытку штурма границы, польские силовики отражали атаки при помощи водометов и слезоточивого газа. Позже большую часть мигрантов разместили в транспортно-логистическом центре на территории Белоруссии.