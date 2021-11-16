Битва на белорусско-польской границе: мигрантов поливают из водомета при нуле градусов. В ответ летят камни

У иракских беженцев, разбивших палаточный лагерь на границе Белоруссии и Польши, кончается терпение. Фото: REUTERS

Если на сцене висит ружье – оно обязательно должно будет выстрелить. Вот и водометы на границе Белоруссии и Польши… Европейцы их пригнали больше недели назад, все думали, что для вида, ведь при температуре ниже плюс 7 градусов ими пользовать официально запрещено. Но, оказалось, по разумению поляков - против женщин и детей с востока все средства хороши. Польские пограничники при температуре 0 (ноль!) градусов начали поливать беженцев водой со слезоточивым раствором и кидать в них светошумовые гранаты.

Ситуация начала накаляться еще в понедельник, 15 ноября. После недельного сидения на самой границе, под забором из колючей проволоки, тысячи мигрантов попытались прорваться в ЕС через официальный пункт пропуска «Кузница». Сделать им это не удалось – поляки подтянули рулоны колючей проволоки, тысячи полицейских спецназовцев и даже бронетехнику.

Для разгона беженцев поляки применяют водометы. Фото: REUTERS

Беженцы на штурм окопавшихся поляков так и не пошли, правда, и в старый лагерь возвращаться они не стали. Мигранты из Ирака поставили палатки и разложили спальники прямо на бетонных дорожках погранперехода.

Люди мерзнут и недоедают с начала прошлой недели. Не удивительно, что беженцы решили-таки перейти к активным действиям. С утра вторника арабы начали разбирать ограждения с колючей проволокой на границе Польши.

И тогда поляки пустили в ход водометы с гранатами. Полицейскую машину с гидрантом на крыше пустили вдоль границы поливать беженцев ледяной водой. Под раздачу попали все – не только мужчины, но и женщины с детьми.

Сегодня мигранты вновь попытались прорваться на территорию Евросоюза, но были остановлены потоками воды. Фото: REUTERS

Взрослые отвели малышей, отравившихся газом, подальше от польской стороны. Проблема в том, что у беженцев нет ничего, что помогло бы в этом случае. Водой бесполезно промывать глаза и горло, если попала боевая химия. Детям остается только сидеть и ждать, когда действие слезоточивого газа закончится.

Но хуже всего тем, кто попал под струю воды. Людям и так-то холодно, дымные костры из сырых дров – единственный источник тепла. Теперь мигрантам надо будет еще и раздеться, чтобы высушить одежду над огнем. Сменных сухих вещей у беженцев просто нет, но оставаться в мокром на холоде равносильно смерти.

Гранаты и водометы людей отогнали от колючей проволоки. Хотя в ответ в поляков и летели камни с палками...

Положением беженцев на белорусско-польской границе интересуется все больше политиков. Вчера миграционный кризис по телефону обсудили Лукашенко и Меркель, Путин и Макрон. Сегодня лидеры Белоруссии и Германии, по словам Лукашенко, снова должны созвониться, чтоб найти выход и пограничного тупика.

Нельзя же бесконечно смотреть и ждать, чья возьмет: либо поляки защитят свою колючую проволоку, либо беженцы просто начнут умирать от голода и холода.

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