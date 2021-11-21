Во что превратился лагерь мигрантов у польской границы за две недели

Оставив кучи мусора, переселенцы покинули свои шалаши. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Первые полторы недели две тысячи мигрантов эпично сидели прямо у польской границы. Палатки, шалаши из лапника и дымные костры растянулись вдоль высокого забора из колючей проволоки. Беженцы тогда голодали, мерзли, страдали от ночных пыток пограничников из ЕС, не дававших курдам спать. Настроения простых европейцев однозначно оказались на стороне арабов — особенно, когда тех военные начали поливать ледяной водой и травить газом.

Сейчас все поменялось. Белорусы милостиво предложили всем нелегалам на границе перебраться в теплый грузовой склад. Сначала на этот вариант согласились немногие, но пара холодных ночей под дождем переубедили в итоге всех. Оставив кучи мусора, переселенцы покинули свои шалаши.

Белорусы милостиво предложили всем нелегалам на границе перебраться в теплый грузовой склад. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Теперь мигранты живут чуть ли не в санаторных условиях. Почти каждому выдали матрас.. Для беженцев открыли обменник (!), чтобы покупать белорусские рубли. Автолавка привозит и продает сигареты, шаурму, хотдоги... В военной полевой кухне круглосуточно булькает кипяток. Несколько раз в день беженцам бесплатно раздают горячую еду.

- Хочешь? - предложил мне бумажную тарелку с кашей и куском сардельки курдский парень по имени Хусейн.

- А разве вам это не нужнее?

- Да у меня полно еды, - ответил беженец, постучав рукой по пухлому пакету с гуманитарной помощью.

Пропал тот нерв и накал страстей, который заставлял всех жалеть мигрантов. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Ну хотя бы люди больше не голодают. Хотя лица мужчин, поедавших водянистую кашу, я бы счастливыми не назвал. Небось, каждый вспоминал люля из баранины, которые подавали в Курдистане.

СОЗВОНОВ БОЛЬШЕ НЕТ

Перебравшись в грузовой склад, беженцы, конечно, улучшили свое положение. Но пропал тот нерв и накал страстей, который заставлял всех жалеть мигрантов. Если в первые дни европейские общественники кричали, что арабов, застрявших в лагере, надо срочно пустить, то теперь они как-то поутихли.

Перебравшись в грузовой склад, беженцы, конечно, улучшили свое положение. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Президенты России, Германии, Франции, Белоруссии созванивались по несколько раз в день, пока курды штурмовали польский контрольный пункт. Многие тогда поверили, что из-за открытого столкновения политики в ЕС не выдержат и распахнут границу. Но и этого больше нет - как только закончилась драка и ответные газовые атаки, закончились и созвоны лидеров стран.

ЕСЛИ ЧТО, МОЖНО И ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ

- Что нас ждет? - спросил не голодный Хусейн.

- Либо вы будете и дальше сидеть здесь, либо попытаетесь прорваться в Польшу, либо вернетесь в Ирак. Вариантов не много, - честно ответил я.

Курд рассказал, что лететь назад хотят единицы. Самолет, который отвез 400 беженцев из Минска в Багдад 18 ноября, забрал практически всех, желавших домой. Абсолютное большинство по-прежнему хочет в Германию.

- Ты можешь уйти из этого лагеря или тебя тут держат?

- Честно говоря, не знаю, я не пробовал еще уходить. Но не думаю, что мне разрешат просто так вернуться в Минск. Хотя говорят, полицейские отпускают людей в ближайший лес, чтобы они и дальше пробовали попасть в Европу, - ответил парень.

В военной полевой кухне круглосуточно булькает кипяток. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Хусейн поделился, что сейчас с друзьями вынашивает новый план. Молодые курды подумывают вернуться в Ирак, чтобы потом пробраться в Италию через Турцию.

- В Турции можно взять лодку и по морю доплыть до ней до Евросоюза, - рассказал беженец.

УТРОМ - СИГАРЕТЫ, ВЕЧЕРОМ - ЧИПСЫ

Мигранты, которые поначалу клялись, что денег не осталось ни на что, на поверку оказались не такими уж и бедными. По крайней мере, на чипсы и газировку средства у них есть.

Зам. по торговле Гродненского областного потребительского общества Андрей Гаук рассказал, что поначалу беженцы покупали одни сигареты.

- В первый день работы лагеря они взяли 15 тысяч пачек - 30 коробок по 500 пачек в каждой, - рассказал снабженец.

Сейчас сигаретный ажиотаж спал, берут не больше 500 пачек в сутки.

- Был хлеб, покупали. Сейчас гуманитарку подвозят – хлеб менее популярный стал. Зато на первое место вышли белорусские чипы и газировка, - рассказал Гаук.

Автолавка привозит и продает сигареты, шаурму, хотдоги... Фото: Олег АДАМОВИЧ

Международная организация по миграции ООН на следующей неделе собирается привезти в лагерь беженцев новую партию гуманитарной помощи. Такое ощущение, что теперь началось соревнование: кто больше даст беженцам. Белорусский красный крест рассказал, что в день привозит мигрантам 8 тонн продуктов — каждый человек, включая маленьких детей, получает примерно по четыре килограмма еды. Понятно, почему арабы уже готовы делиться горячей кашей.

Не удивлюсь, если эпопея с осадой польской границы закончится, как в фильме «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», когда отряды соревновались в том, у кого дети больше поправились.

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