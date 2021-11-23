В Совфеде объяснили последствия поставки Киеву американских ракет и минометов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Совете федерации объяснили последствия поставки Киеву американских ракет и минометов. По мнению члена Совфеда от Крыма Сергея Цекова, это приведет к «эскалации военного напряжения» на Украине со стороны самих же американцев.

К тому же, полученное боевое оборудование может оказаться в третьих странах или в руках террористов. Сенатор приводит в пример ситуацию, которая развернулась в странах Средне Азии и ближнего Востока.

- Известно, что вооружение, которое туда поставляли США, якобы для национально-освободительной войны или борьбы с неугодными Белому дому режимами, направлялось против самих США и других стран, - говорит сенатор NEWS.ru.

Он уверен, что Америке не стоит вооружать Украину, так как Киев имеет опыт торговли оружием.

- Техника может оказаться за рубежом, в руках тех же террористов. Украина может оружие перепродать в третьи страны. Во всяком случае, она этим грешила раньше, — отметил Цеков.

Ранее политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который выразил уверенность в том, что Россия «готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года», а также попросил у США больше военной помощи.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен принял в Вашингтоне украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Впервые за последние три года состоялось заседание двусторонней Комиссии стратегического партнерства. Ее главная цель — обновление Хартии сотрудничества, подписанной 12 лет назад, пишет газета "Известия".