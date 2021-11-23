Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой стабилизируется

Марина Хлебникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Директор российской певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс сообщил, что ее состояние стабилизируется.

- Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления, — рассказал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара в своей квартире. Источник kp.ru подтвердил, что она находилась в реанимации. По предварительным данным, у нее диагностированы серьезные ожоги лица и груди, к тому же Хлебникова серьезно надышалась дымом.

Источник kp.ru в медицинских кругах сообщал, что женщина не может самостоятельно питаться. Она чувствует сильную боль из-за ожога дыхательных путей. Кроме того, у Марины Хлебниковой обожжены веки. Однако певица ведет себя адекватно и понимает происходящее.