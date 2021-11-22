Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в собственной квартире, в субботу, 20 ноября, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Артистка находится в сознании, ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщил источник kp.ru в медицинских кругах.

Хлебникова не может самостоятельно есть, поэтому прием пищи осуществляется через специальный зонд. Ожоги дыхательных путей причиняют ей сильные боли, температура у певицы держится в районе 38,5 градусов.

Артистка ведет себя адекватно, на общение реагирует нормально и все понимает. О переводе певицы в обычную палату пока речи не идет.

Напомним, Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара в своей квартире. Источник kp.ru подтвердил, что она находилась в реанимации. По предварительным данным, у нее диагностированы серьезные ожоги лица и груди, к тому же Хлебникова серьезно надышалась дымом.