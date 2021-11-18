Марина Хлебникова подключена к ИВЛ и находится в тяжелом состоянии

Певица Марина Хлебникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве едва не погиба известная певица Марина Хлебникова. Она госпитализирована в тяжелом состоянии и подключена к ИВЛ.

Марина Хлебникова чуть не сгорела в своей квартире на улице Ратной, пишет Пятый канал.

Источник kp.ru подтвердил, что певица находится в реанимации. По предварительным данным, у ей диагностированы серьезные ожоги лица и груди. Она серьезно надышалась дымом.

Кроме артистки госпитализирован еще один человек. Сама Марина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ, передает Mash.

В последнее время вокалистка не появлялась на публике. Певец Шура некоторое время назад заявил о том, что звезду 90-х надо срочно спасать. Мол, у нее развилась алкогольная зависимость.

На сплетни Хлебникова реагировала сдержанно, пока не решилась пояснить поклонникам, как все обстоит на самом деле. Вот уже долгие года она тяжело болеет. Диагноз не называет, но из-за недуга похудела до 43 кг.

"Читаю небылицы о себе в Интернете: то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто сделала неудачную пластику. Становится до колик смешно. Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия - не пластическая, а вынужденная, из-за травмы, ошибка стоматолога. А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов. Ну, а болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно - сколько, важно - как", - пояснила Хлебникова.