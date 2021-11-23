В Госдуме заявили о дискриминации россиян в США

В российской Госдуме заявили о притеснениях представителей русской диаспоры в США. Фото: Евгения ГУСЕВА

Проект постановление о заявлении, осуждающем агрессивные действия властей США по отношению к представителям русской диаспоры, во вторник 23 ноября был размещен в думской электронной базе. Проект заявления внесен комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединенных Штатов Америки, направленные против российских соотечественников», - говорится в заявлении.

Речь идет о «преследованиям по надуманным основаниям со стороны американских спецслужб» как минимум трехсот представителей русской диаспоры.

«Обыски и допросы, изъятие личных вещей, давление, проводящиеся в рамках расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической Родиной - Российской Федерацией», - сказано в проекте постановления.

Такие действия властей Соединенных Штатов Госдума расценивает как недружественные и отмечает, что они «вынуждают соотечественников отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции США».

Ранее на kp.ru рассказывалось о феномене русской диаспоры в Америке, как проводника народной дипломатии.