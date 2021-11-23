Лавров заявил, что всё больше стран хотят обезопасить себя от капризов Запада

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все больше государств начинают понимать необходимость создания системы, которая позволить им не быть зависимыми от "капризов" Запада. Об этом дипломат заявил во вторник, 23 ноября, на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Лавров отметил, что ряд западных государств используют санкции "по поводу и без повода" в своих интересах. Что вызывает необходимость создания "страховочной сетки" для других стран, чтобы защитить себя от неожиданных решений Запада.

"Все больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег", - заявил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес выступил с предложением ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину".