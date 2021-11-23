В России предложили изменить процедуру получения водительских медсправок

Врач-нарколог заявил, что у водители, принимавшие противовирусные препараты, рискуют остаться без медицинской справки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Заслуженный врач психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с изданием "Газета.ru" заявил, что водители, которые употребляли противовирусные препараты могут попасть под подозрение в употреблении наркотиков в ходе получения медицинской водительской справки.

Исследования будут назначать наркологи, которые заметят у потенциальных водителей следы уколов, повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение и тремор рук.

Врач отметил, что наличие в крови препаратов для лечения коронавирусной инфекции на медкомиссиях могут спутать с употреблением наркотиков.

"Возьмем "Амиксин" – противовирусный препарат, который может быть использован для лечения любых вирусных инфекций. Он дает предварительный положительный результат на наркотик амфетамин. Вот, пожалуйста, ошибка", - пояснил специалист.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT одобрил идею изменить процедуру получения медсправок для водителей. По его мнению, никто не будет возражать, что с пьяными и наркоманами за рулем нужно бороться.

Напомним, в Минздраве предложили изменить процедуру получения водительских медсправок. Отмечается, что в документе впервые говорится об обязательных лабораторных исследованиях для групп риска с признаками наркологических расстройств, передает Life.ru.