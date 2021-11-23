ФСБ задержала в Казани подростка, готовившего массовое убийство в учебном заведении

В Казани задержали юношу, который под руководством украинца готовил массовое убийство в учебном заведении. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Казани сотрудники ФСБ задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», - говорится в сообщении ЦОС.

Дома у юноши изъяли пневматическую винтовку и несколько гаджетов, в поисковой истории которых были запросы о том, как переделать ее в боевое оружие и материалы о вооруженных нападениях на учебных заведения.

Задержанный молодой человек рассказал, что на совершение массового убийства его подбивал знакомый украинец.

«К совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», - говорится в сообщении ФСБ.

Следственным управлением Следственного комитета по Республике Татарстан в отношении задержанного юноши возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

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