Появилось видео жесткого столкновения трамвая с легковым автомобилем около ВДНХ в Москве

Информации о пострадавших пассажирах трамвая не поступало Фото: Алексей БУЛАТОВ

На северо-востоке Москвы во вторник, 23 ноября, произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Инцидент случился около ВДНХ днем, в 13:40 по местному времени, сообщили в Госавтоинспекции столицы.

Как сообщают в Telegram-канале ведомства, водитель "Хонды", двигаясь по Продольному проезду, не предоставил преимущества трамваю и начал поворачивать влево. В результате трамвай наехал на легковушку, сильно ударив в заднюю дверь автомобиля и протащив его несколько метров. Видео инцидента позднее было опубликовано в Сети.

"В результате столкновения пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля, которых госпитализировали в медучреждения. Предварительно у мужчины диагностируют тяжёлые травмы", - сообщили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что информация о пострадавших пассажирах и водителе трамвая не поступала. На данный момент по факту ДТП проводится проверка. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Как ранее писал сайт kp.ru, транспортная инфраструктура в Москве продолжает развиваться. Речные перевозки в ближайшее время станут не только развлечением, но и одним из видов городской транспортной системы. Столичные власти объявили о запуске девяти электрических трамвайчиков уже летом 2022 года.