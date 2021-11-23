Путин обсудит зарплаты бюджетников

Путин обсудит с правительством зарплаты бюджетников Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудит с правительством обеспечение уровня заработной платы некоторых категорий бюджетников, который был установлен указами главы государства. Совещание пройдет в среду, 24 ноября.

«Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основная тема встречи – обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы», – сообщает пресс-служба Кремля.

Свой доклад представит министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Также в совещании примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее президент России поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос о зарплатах бюджетников в стране и устранить проблемы в данной сфере. Глава государства отметил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам.