Путин поздравил Румена Радева с переизбранием на пост президента Болгарии

Президент Болгариии Румен Радев Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Румену Радеву, в которой поздравил его победой на выборах президента Болгарии.

«Уверенная победа на выборах свидетельствует о доверии к вам со стороны граждан Болгарии. Рассчитываю, что ваша деятельность на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия», – сказано в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.

Напомним, Румен Радев во время дебатов со своим оппонентом Анастасом Герджиковым заявил, что стране необходимо наладить диалог с Россией, причем несмотря на критическое состояние отношений РФ и Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, президент Болгарии повторно назвал Крым российским. Таким образом он ответил на требование Украины пояснить свои слова по поводу принадлежности полуострова.