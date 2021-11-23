В «Школе волонтеров наследия-2021» прошли обучение 125 жителей Ленинградской области

Добровольцы помогают восстанавливать исторические усадьбы

В Ленинградской области завершила свою работу региональная «Школа волонтеров наследия-2021». Обучение в ней в этом году прошли 125 человек. Сто из них занимались по основной программе, еще 25 добровольцев выбрали углубленное изучение. Участники проекта слушают бесплатные лекции, а также знакомятся с процессом реставрации. «Школа волонтеров наследия» реализуется в регионе в рамках национального проекта «Культура».

Участникам школы прочитали лекции по истории и архитектуре, а также познакомили их с законодательством в сфере сохранения культурного наследия. На мастер-классах волонтеры научились работать с тремя видами материала – деревом, камнем и металлом. Обучение проводилось опытными архитекторами, реставраторами и историками. Свои знания волонтеры применяли на практике: они участвовали в реставрации усадьбы Рериха в деревне Извара, усадеб Киискиля и Суур-Мерийоки в Выборге, усадьбы Альбрехтов и деревни «Утешение» в Кингисеппском районе. Все участники получили сертификаты о прохождении Школы волонтеров наследия и памятные подарки.

- Благодарю волонтеров наследия за активное желание участвовать в сохранении объектов культурного наследия Ленинградской области. Совместно с ленинградским отделением «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» в нашем регионе пройдут Школа наследия для муниципальных служащих и Всероссийский волонтерский лагерь, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Культурное наследие Ленинградской области уникально и разнообразно: на ее территории сохранилось более 3500 памятников истории и культуры, 11 исторических городов, средневековые крепости и монастыри. Ряд памятников внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое место в регионе занимают исторические дворянские усадьбы. Многие из них отданы под музеи. Однако немало старинных особняков и поместий находятся в полуразрушенном состоянии. В них ведутся реставрационные работы, к которым привлекают добровольцев, в том числе и волонтеров наследия.

«Школа волонтеров наследия» Ленинградской области набирает слушателей уже третий год подряд. Проект реализует Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти и Российской ассоциации реставраторов. Стать его участником может любой желающий старше 18 лет, занятия абсолютно бесплатны.

«Школа волонтеров наследия» - один из самых масштабных просветительских и культурных проектов России. В этом году занятия для ее участников проходят в 20 регионах России. Волонтерами наследия стали более двух тысяч человек. Обучение в школе наследия – это уникальная возможность по-новому взглянуть на города России и узнать больше об истории своей страны. Организаторами проекта являются Министерство культуры РФ при участии Роскультпроекта и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.