Вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Лаосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Лаоса одобрили применение российской однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в Лаосской Народно-Демократической Республике», – сказано в сообщении фонда.

В РФПИ уточнили, что Лаос стал уже 20-й страной, зарегистрировавшей «Спутник Лайт». Кроме того, напомнили в фонде, в республике одобрено применение российской вакцины «Спутник V».

Как писал сайт kp.ru, ранее «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Сан-Марино. Препарат одобрен властями республики для применения в качестве самостоятельной вакцины и в качестве бустера к любым другим вакцинам.

В сентябре этого года однокомпонентная российская вакцина «Спутник Лайт» была одобрена в Египте.