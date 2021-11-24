В 124 года умерла Франциска Сусано, старейший человек на планете Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Филиппинах умерла Франциска Сусано - старейший человек на планете. Ей было 124 года. О ее кончине на странице в Facebook сообщило правительство города Кабанкалан.

Долгожительница умерла в этот понедельник, 22 ноября. Власти города совместно с мэром Педро Зайко-младшим принесли семье покойной свои соболезнования.

- С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. ... Она всегда будет оставаться нашей гордостью, - говорится сообщении.

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Франциска Сусано считается самым старым человеком на планете. Она родилась 11 сентября 1897 года. Ее статус был официально подтвержден Книгой рекордом Гиннесса, отмечает "Газета.ru".

Причина смерти не уточняется. Однако в местном управлении здравоохранения отметили, что пожилая женщина не имел симптомов вирусного заболевания, уточняют "Известия".