Представитель Госдепа Прайс заявил о готовности США противостоять России

США обеспокоены военной деятельностью России у границ с Украиной. Американская сторона готова противостоять "вредной деятельности" РФ. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

- С момента начала работы действующей администрации мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать определенные инструменты для противостояния вредной деятельности России. И мы не станем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем, - сказал американский представитель.