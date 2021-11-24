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Политика23 ноября 2021 21:48

Представитель Госдепа Прайс заявил о готовности США противостоять России

Он отметил, что "военная деятельность РФ у границ с Украиной беспокоит США"
Источник:kp.ru
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США обеспокоены военной деятельностью России у границ с Украиной. Американская сторона готова противостоять "вредной деятельности" РФ. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

- С момента начала работы действующей администрации мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать определенные инструменты для противостояния вредной деятельности России. И мы не станем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем, - сказал американский представитель.