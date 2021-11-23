Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии милитаристских настроений у Москвы по отношению к Украине или другим странам. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что говорить об обратном - совершенно неправильно.

Как отметил Дмитрий Песков в ходе конференции с журналистами во вторник ,23 ноября, американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению на страну. Хотя в действительности это не является правдой.

"Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - заявил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта.