Песков заявил о возможных провокациях на российско-украинской границе

Песков заявил о возможных провокациях на границе с Украиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О возможности провокаций на границе российско-украинской границе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1».

«НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ», - сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина о том, какие действия нужно предпринять для разрешения существующей напряженной ситуации на границе.

Песков также призвал страны НАТО прекратить обеспечение Украины современным оружием.

«Страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия», - заявил Песков.

Ранее на kp.ru сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена закрывать глаза на провокации НАТО и Евросоюза, в частности попытках подыгрывать сторонникам милитаризации Украины.