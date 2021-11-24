Пушков: Польша хочет повысить статус заявлениями о возможных переговорах с Москвой по мигрантам

Сенатор РФ Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавние высказывания властей Польши о возможности обсудить с Россией миграционный кризис на границе с Белоруссией, отметил, что Варшава таким образом пытается повысить свой статус на мировой политической арене. Соответствующее заявление сенатор сделал на своем телеграм-канале.

"Заявление из Варшавы не несет в себе ничего конструктивного, - написал Пушков. - Оно призвано показать, что ответственность за кризис с мигрантами лежит на Москве, а также повысить вес Польши в мировых делах. Но - не получится: Россия здесь не при чем".

Представитель Совета Федерации напомнил, что аналогичную попытку предприняла и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, на что ей ответили, что обсуждать ситуацию следует с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. И Меркель последовала совету. Пушков рекомендовал Польше пойти тем же путем.

Как ранее писал сайт kp.ru, Алексей Пушков ответил на слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что миграционный кризис на границе Польши якобы является "спланированной операцией" России и Белоруссии.