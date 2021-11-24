Кремль: идеи Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания профильных министерств

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предложения главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания со стороны профильных министерств, которые сами должны решать дальнейшую судьбу подобных инициатив. Такое заявление в среду, 24 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил широкий кругозор главы СК РФ, а также его личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам.

«Мы все, конечно, всей душой болеем за наше образование... Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наши Министерство просвещения, и Минобр внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, накануне Бастрыкин высказался против Единого государственного экзамена, который ввели в российских школах в 2001 году. По его мнению, ЕГЭ следует отменить, заменив советской школой образования.