Газпром объяснил ситуацию с ценами на голубое топливо в Европе "газовым покером" Фото: REUTERS

Газовый кризис в Европе стал следствием острой нехватки сжиженного природного газа (СПГ), что привело к игре на повышение цен региональными игроками. Так считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.

«Ситуация на рынке в конце 2020 и в 2021 году была связана с возникновением острого дефицита СПГ. Она дала толчок глобальной игре на повышение цен на незаконтрактованный, гибкий СПГ, их взвинчиванию региональными игроками», - написал специалист в своей статье для корпоративного журнала «Газпрома».

По его словам, подобный «газовый покер» с повышением ставок привел к тому, что стоимость природного газа как в Европе, так и в Азии «легко перешагнула рубеж» в 1 000 долларов за 1 тысячу кубометров.

Комлев отмечает, что падение спотовых цен в 2020 году до уровня, не покрывающего операционные расходы поставщиков, вызвало сокращение поставок в Европу. «Более привлекательные цены в Азии со второй половины прошлого года развернули газовозы в ее направлении», - добавил он, уточнив, что именно это стало «одним из основных источников дефицита на европейском газовом рынке».

Напомним, накануне стоимость газа в Европе снова начала резко расти на фоне новостей о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2». Цена голубого топлива превысила 1 100 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 октября. Как писал сайт kp.ru, в Польше виновной в высокой инфляции в Европе назвали Россию.