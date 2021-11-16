Цена газа в Европе превысила 1 100 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 октября Фото: REUTERS

Цена газа в Европе во вторник, 16 ноября, поднялась выше 1 100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Перед закрытием торгов стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла выше 1 116 долларов за тысячу кубов. Цена голубого топлива в Европе росла на фоне новостей о приостановке сертификации оператора трубопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG.

Как писал сайт kp.ru, ранее Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока – 2». После этого компания Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии, чтобы сертифицировать газопровод.

Между тем в Бундестаге считают, что остановка сертификации Nord Stream 2 AG повлияла на рост цен на газ в Европе. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко тем временем призывает США ввести санкции против «дочки» Nord Stream 2.