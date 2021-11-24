Голикова ожидает новый подъем заболеваемости коронавирусом в России

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россию ожидает новый эпидемический подъем заболеваемости коронавирусом, так как другие страны не смогли этого избежать. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе совещания под председательством президента России Владимира Путина в среду, 24 ноября 2021 года.

Напомним, в ходе того же мероприятия Татьяна Голикова рассказала, что в России снизилась заболеваемость коронавирусом на 6,1% за неделю. Особенно заметное снижение числа заражений произошло в трех столичных регионах.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что россиян и европейцев ожидают новые волны коронавирусной инфекции. Он добавил, что сейчас все страны миры прилагают большие усилия для того, чтобы повысить уровень вакцинированных граждан.