В Кремле считают, что будут новые волны коронавируса

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что россиян и европейцев ожидают новые волны коронавирусной инфекции.

- У них напряженная ситуация, волны идут одна за другой, и все государства сталкиваются с одними и теми же проблемами — недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации, — сказал пресс-секретарь президента России в разговоре с журналистами.

Он добавил, что сейчас все страны миры прилагают большие усилия для того, чтобы повысить уровень вакцинированных граждан.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 33 996 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зарегистрировано 9 400 835 случаев. Лидером по показателю стала Москва, за сутки заболели 2 749 человек. На втором месте идет Московская область с 1 871 случаев. Тройку замыкает Самарская область — 1 529 случаев. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 243 летальных исхода. Еще 36 051 человека выписали из больницы.