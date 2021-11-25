Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили новые обвинения. Речь идет о мошенничестве и руководстве преступным сообществом.

- Фургалу предъявлено новое обвинение - по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также по нескольким эпизодам и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), - сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах. Также отмечается, что бывший губернатор обвиняется и в легализации преступных доходов.

Сын Фургала подтвердил агенту, что его отцу предъявили новые обвинения, однако пока официальных заявлений по данному поводу нет.

Напомним, что дело Фургала началось с обвинений в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. В СК РФ полагают, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.