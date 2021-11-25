Иммунолог Болибок объяснил "исчезновение" бессимптомных больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что бессимптомных больных коронавирусом во время последней волны инфекции в России стало меньше.

По мнению эксперта, главной причиной "исчезновения" таких носителей вируса стала быстрота, с которой "дельта"-штамм и атакует организм.

- По моему мнению, бессимптомных (больных) в стране теперь стало меньше за счет того, что больше стало больных с симптомами. ... тех, кто испытывают недомогание и обращаются к врачам, это мы видим на графиках. Это связано с тем, что "дельта"-штамм коронавируса более агрессивный. Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы, - рассказал Болибок в интервью радио Sputnik.

Молекулярный биолог, членом-корреспондентом РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов накануне рассказывал в эфире программы "Антиковид" на Радио "Комсомольская правда" о том, как люди влияют на пандемию. По мнению доктора, сейчас у россиян есть возможность защитить себя индивидуально. Сделать это можно только вакцинировавшись от коронавируса. Однако он считает, что пока "эта простая истина до людей не доходит".