В Кемеровской области 10 человек пострадали при задымлении на шахте "Листвяжная" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 25 ноября в Кемеровской области на шахте "Листвяжная" произошло задымление. В результате ЧП пострадали 10 человек. Об этом сообщили экстренные службы региона.

- Предварительно, произошло задымление на шахте "Листвяжная", выехали несколько отделений горноспасателей. Сейчас известно, что пострадали около 10 человек, - рассказал ТАСС собеседник.

В компании "СДС-Уголь", в составе которой работает шахта, агентству подтвердили факт инцидента.

В момент ЧП в шахте находились 287 человек. Сейчас всех их эвакуируют на поверхность. На месте также работают отделения военизированного горноспасательного отряда. Прокуратура Кемеровской области уже организовала проверку по факту случившегося.

Напомним, шахта "Листвяжная" является угледобывающим предприятием, которое было создано еще 2003 году на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области.

Подобные трагические инциденты на шахтах редко, но все же случаются. Так, в 2017 году на шахте Ново-Кальинская работали около 120 человек, когда на глубине 950 метров произошло обрушение. Горная порода упала прямо на одного из рабочих, завалив его тело обломками. К месту происшествия сразу же съехались силовики и спасатели, которые стали разбирать завалы. Рабочие до последнего надеялись, что их коллега еще жив. Но когда сотрудники МЧС разобрали камни, мужчина был мертв.