Жителей европейской части России предупредили о погодных аномалиях Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В конце ноября жителей центральной части Европейской России ожидает аномально теплая для этого периода погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что температура воздуха будет на пять градусов выше нормы.

Согласно прогнозам, в четверг, 25 ноября, температура в центре Европейской России будет выше климатической нормы на три градуса и продолжит свой рост. «К выходным будет теплее нормы на пять градусов... В воскресенье будет днём до плюс четырёх градусов и тёплый юго-западный ветер. По расчётам температура составит даже до плюс пяти градусов», - рассказал синоптик в интервью РИА Новости

При этом ночью температура опуститься до нуля градусов, а атмосферное давление будет падать на два-три миллиметра в сутки. Кром того, в пятницу, 26 ноября, прогнозируют сильный ветер.

На юге Европейской России будет более антициклональный режим погоды, однако температура также повысится. Вильфанд сообщил, что в Крыму в пятницу, 26 ноября, температура должна быть от плюс пяти до плюс семь градусов, а к воскресенью, 28 ноября, поднимется доя плюс 14 - плюс 17 градусов.

«Эта температура на шесть - восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация - в Краснодарском крае», - отметил синоптик.

Тем временем, на север Европейской России придут аномальные морозы. Ночью в четверг, 25 ноября, обещают до минус 10 градусов, а к концу недели - до минус 20–23 градусов.

«Казалось бы, это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере - очень холодно, а на юге - очень тепло», - уточнил Вильфанд.