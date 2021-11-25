Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе увеличилось до 29 человек Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе выросло до 29 человек - все.

Как передает ТАСС, все пострадавшие отравились продуктами горения. Трое находятся в тяжёлом состоянии. На данный момент еще 50 горняков осматривают медики.

Отмечается, что связь с оставшимися в шахте «Листвяжная» горняками установлена, идет эвакуация. На данный момент из шахты поднялись 210 человек.

Сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная», расположенной в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, 25 ноября, на место выехали врачи и горноспасатели.

Согласно данным Ростехнадзора, на шахте был зарегистрирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту происшествия. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.