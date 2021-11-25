Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавируса

Гинцбург заявил, что побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавируса не зафиксировали Фото: Мария ЛЕНЦ

Побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов. Эффективность нужно будет проверять», - приводит ТАСС слова специалиста.

Комментируя вопрос о том, может ли данный препарат быть опасным для аллергиков, Гинцбург отметил, что «как и любой препарат - только когда стадия обострения заболевания». «Когда обострения нет - пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет», - уточнил он.

Напомним, ранее Гинцбург завилял, что у назальной вакцины от коронавируса нет побочных эффектов, на отметил, что вопрос об использовании данного препарата вместо прививки рассмотрят по результатам клинических исследований. Он также заявил, данный препарат создаст ещё один защитный барьер организма от COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, в прошлое воскресенье, 21 ноября, президент России Владимир Путин сообщил о своей готовности принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции.