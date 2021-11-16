Гинцбург заявил, что у назальной вакцины от коронавируса нет побочных эффектов Фото: Мария ЛЕНЦ

У назальной вакцины от коронавирусной инфекции никаких побочных эффектов не замечено. Такое заявление сделал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Гинцбург отметил, что вопрос об использовании данного препарата, разработанного центром им. Гамалеи, вместо прививки рассмотрят по результатам клинических исследований. На сегодняшний день однозначного ответа по данному вопросу нет.

Директор центра Гамалеи также сообщил, что прививаться назальной вакциной от COVID-19 будет необходимо не чаще одного раза в полгода. Возможно, что и реже, но данный вопрос также предстоит рассмотреть.

Напомним, клинические исследования назальной вакцины (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Министерство здравоохранение РФ разрешило в середине октября. Как писал сайт kp.ru, ранее Гинцбург говорил, назальная вакцина станет дополнением к прививке, а не заменой. Регистрации препарата, по его словам, «зависят от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания».